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القبض على مخالفي أمر منع التجول بالتصوير واللامبالاة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة _ سكاكا قبضت الجهات الأمنية بمنطقة الجوف على مجموعة من الأشخاص صوروا مخالفتهم لأمر منع التجول وعدم مبالاتهم بالالتزام بالأمر ونشره في مواقع التواصل الاجتماعي. وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة المقدم يزيد النومس في بيان أمس، أن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على هؤلاء الأشخاص، حيث جرى إيقافهم وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة، لتطبيق العقوبات النظامية بحقهم.



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