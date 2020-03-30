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وزير التجارة: مخزون المملكة من المواد الغذائية وفير

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - أبها

أكد وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي أن المملكة بشكل عام تتمتع بمخزون وفير من المواد الغذائية المنتجة محليا، وأن الوزارة قدمت جميع التسهيلات والدعم للمصانع، مع متابعتها لتوفير الغذاء وفق خطة لوجستية تشاركية بين وزارتي التجارة والنقل إضافة للأمن العام، بما يضمن انسيابية الإمداد وتغطية كل أنحاء المملكة، مشيدا بوعي المواطنين في تطبيق الاحترازات الصحية، والتباعد الاجتماعي، وإيقاف المناسبات، مما انعكس بشكل إيجابي على تخفيف استهلاك المواد الغذائية.

جاء ذلك في اتصال مرئي أجراه أمير عسير تركي بن طلال، المشرف العام على غرفة أزمة كورونا بالمنطقة، مع وزير التجارة بمشاركة وكيل الوزارة لحماية المستهلك عمر السحيباني وأعضاء غرفة إدارة الأزمة بعسير.

واستمع أمير منطقة عسير إلى شرح من وزير التجارة حول جهود وزارته في مراقبة الأسواق وضمان توفر جميع السلع بأسعار مناسبة ودون أي زيادات، فيما أكد وكيل الوزارة أن وزير التجارة وجه بتعميم تجربة الوزارة التي جرت مع غرفة إدارة أزمة كورونا في عسير مع كل مناطق المملكة.