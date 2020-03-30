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الأمير هاري وزوجته ردا على ترمب: لا نحتاج حمايتكم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - واشنطن

«عليهما أن يدفعا»، بهذه الكلمات غرد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الأحد الماضي عبر تويتر، حول قرار الأمير هاري وزوجته الانتقال من كندا للولايات المتحدة. وبعد ساعات من التغريدة التي أعلن فيها ترمب أن بلاده لن تدفع تكلفة توفير الحماية الأمنية للأمير وزوجته، رد الاثنان على الرئيس، مؤكدين أنهما ليس لديهما أي خطط لمطالبة الحكومة الأمريكية بالمساعدة في تحمل التكاليف الأمنية.

وفاجأ الزوجان العائلة الملكية في أوائل يناير بإعلانهما أنهما سيتخليان عن مهامهما الملكية للتخلص من التدقيق الكثيف لوسائل الإعلام التي تتبعهما منذ سنوات عدة.