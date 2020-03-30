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أصغر مصابي كورونا رضيع عمره 35 يوما

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أصغر مصابي رضيع عمره 35 يوما
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- بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - طهران

كشف رئیس جامعة غناباد للعلوم الطبية في إقليم خراسان شمال شرق إيران، أن رضيعا عمره 35 يوما، أثبتت الفحوص أنه مصاب بفيروس كورونا، وذلك بعد أن كان يعاني من مشكلة في التنفس.

وأضاف أن الرضيع أصغر المصابين بكورونا في إيران.

واعترف رئيس لجنة علم الأوبئة بالمركز الوطني لمكافحة كورونا، علي أكبر حقدوست،أن السلطات تأخرت في تشخيص انتشار الفيروس.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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