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دعم نفسي وندوات الكترونية مباشرة للممارسين الصحيين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

أطلقت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، ضمن مبادرة «امتنان» خدمتي «داعم» و»الندوات الالكترونية المباشرة»، واللتين من خلالهما يستطيع الممارس الصحي الحصول على الدعم النفسي في ظل ظروف عمله الحالية، وفي الوقت نفسه يمكنه الاستفادة من الندوات الالكترونية المباشرة، وهي سلسلة الكترونية أسبوعية حول جائحة كورونا المستجد COVID-19 يلقيها نخبة من المتحدثين والمختصين، ومعتمدة كساعات تعليم طبي مستمر.

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وأوضح مدير إدارة الإعلام، المتحدث الرسمي للهيئة، فهد القثامي، أن إطلاق الهيئة لهاتين الخدمتين هو امتداد لخدمات أخرى أطلقت الأسبوع الماضي ضمن مبادرة «امتنان»، حيث مددت التسجيل المهني للممارسين الصحيين، واكتفت بساعات التعليم الطبي، لتستمر المبادرة هذا الأسبوع عبر خدمتي «داعم» ورابطها الالكتروني https://bit.ly/2QSOLLe و»الندوات الالكترونية المباشرة» ورابطها https://bit.ly/3bFyhxF.

وأشار إلى أن الظروف الحالية لعمل الممارسين الصحيين تحتم أهمية حصولهم على الدعم النفسي، والذي ستقدمه الهيئة من خلال خدمة «داعم» التي كانت في السابق متاحة لمتدربي شهادة الاختصاص السعودية وإثر نجاحها أتيحت لجميع الممارسين الصحيين تقديرا لجهودهم وما يبذلونه في حماية المجتمع، مبينا أن الندوات الالكترونية لها أهمية كبيرة في إطلاع الممارسين الصحيين على المستجدات الصحية والاستفادة من التقنيات الحديثة في ذلك.

ولفت إلى أن مبادرة «امتنان» تأتي تقديرا من الهيئة للجهود العظيمة التي يقوم بها الممارس الصحي في التصدي لجائحة فيروس كورونا COVID-19، وسعيا في التيسير على الممارسين الصحيين، معبرا عن شكره وتقديره باسم الهيئة لكل أبطال الصحة الذين يقضون يومهم في الميدان، داعيا الله عز وجل أن يسدد خطاهم ويحفظ بلادنا الغالية وأن يديم على وطننا أمنه واستقراره ورخاءه.