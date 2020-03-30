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مركز موقت لبيع الخضار شرق حراج بن قاسم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

أنشأت أمانة منطقة الرياض مركزا إضافيا موقتا مخصصا للباعة السعوديين لبيع الخضار والفواكه شرق حراج بن قاسم الجديد، بهدف الحد من التزاحم في الأسواق الحالية، وإيجاد بدائل متعددة أمام السكان لتوفير احتياجاتهم الغذائية اليومية، وضمن إجراءاتها الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

ودعت الأمانة المزارعين وباعة الخضار والفواكه الجائلين وأصحاب البرادات الصغيرة (باك اب، دينا) للمواد الغذائية إلى التسجيل والحجز؛ لعرض منتوجاتهم في المركز الموقت، مبينة أنها ستطبق توجيهات التوطين المعلنة، وستطابق هوية السائقين ومركباتهم؛ لضمان تخصيص ممارسة نشاط البيع للمواطنين فقط.

ويأتي إنشاء المركز الموقت لبيع الخضار والفواكه ضمن حزمة من الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الأمانة لتنظيم عمل الأسواق، ومنها مراقبة امتثال المنشآت لقرارات الإغلاق الاحترازي، والتوجيه بترك مسافات كافية بين المتسوقين، وتعقيم عربات التسوق، وإيجاد منظمين للزبائن في المحلات ذات التردد السكاني المرتفع، تماشيا مع الجهود المبذولة من مختلف الجهات الحكومية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد وحفاظا على سلامة السكان.