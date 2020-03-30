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526 مليون ريال قيمة مشاريع مطروحة في منصة «فرصة» الالكترونية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

تجاوزت قيمة المشاريع المطروحة في منصة «فرصة» الالكترونية نصف مليار ريال خلال 44 شهرا.

وأوضح صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، أن قيمة المشاريع التي طرحت للتنافس عليها من قبل المنشآت في منصة «فرصة» - إحدى خدمات برنامج تسعة أعشار- منذ تدشين المنصة في أغسطس 2016 وحتى الآن بلغت 526 مليون ريال.

ووفقا للصندوق، فإن عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة المسجلة في منصة «فرصة» ارتفع إلى 9210 منشآت.

وتعد «فرصة» خدمة الكترونية توفر لمنشآت الأعمال إمكانية التنافس على أوامر الشراء المباشرة التي تطرحها الشركات الحكومية والجهات الكبرى في القطاع الخاص.

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وتمثل منصة «فرصة» حلقة وصل بين المشتري والمورد؛ حيث تمكن المشتري من طرح طلبات الشراء الكترونيا، وتصل هذه الطلبات إلى العديد من الموردين الموثقين من المنشآت الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء المملكة، حتى يتسنى لهذه المنشآت تقديم عروض أسعار بناء على المجال.

ودعا «هدف»، أصحاب الأعمال والشباب والفتيات من أصحاب المنشآت المحترفين في أي من المجالات والتخصصات التقنية، إلى التسجيل الكترونيا في منصة «فرصة»، كما يوفر برنامج «تسعة أعشار» إحدى مبادرات صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» مجموعة من المنصات الالكترونية التالية: فرصة، وتجار، وزاد، وبحر، وكنف، وصنع في السعودية، وأطوار، وأكشاك تجار؛ بهدف تغيير ثقافة العمل لدى الأفراد والمجتمع، عن طريق تشجيع ودعم ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتمكين الأفراد من إيجاد وظائف جديدة بطرق مبتكرة.

«فرصة»

منصة الكترونية توفر لمنشآت الأعمال إمكانية التنافس على أوامر الشراء المباشرة التي تطرحها الشركات الحكومية والجهات الكبرى في القطاع الخاص.

إجمالي قيمة المشاريع المطروحة 526 مليون ريال عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة المسجلة 9210 منشآت