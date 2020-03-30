شكرا لقرائتكم خبر
السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة
قالت اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو أمس إن الوعد الجديد للأولمبياد سيكون في الفترة من 23 يوليو وحتى 8 أغسطس 021.
وكانت اللجنة الأولمبية الدولية أجلت أولمبياد طوكيو من 2020 الحالي إلى العام المقبل بسبب تفشي كورونا.
على الصعيد نفسه قال الرئيس التنفيذي للجنة المنظمة، توشيرو موتو، إن موضوع التذاكر المبيعة قبل التأجيل لا يزال قيد البحث.
كانت هذه تفاصيل خبر يوليو 2021 الموعد الجديد للأولمبياد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.