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يوليو 2021 الموعد الجديد للأولمبياد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

قالت اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو أمس إن الوعد الجديد للأولمبياد سيكون في الفترة من 23 يوليو وحتى 8 أغسطس 021.

وكانت اللجنة الأولمبية الدولية أجلت أولمبياد طوكيو من 2020 الحالي إلى العام المقبل بسبب تفشي كورونا.

على الصعيد نفسه قال الرئيس التنفيذي للجنة المنظمة، توشيرو موتو، إن موضوع التذاكر المبيعة قبل التأجيل لا يزال قيد البحث.