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دعم 80 ألف مواطن ومواطنة في القطاع الخاص

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» أمس عن تفعيل أولى مبادرات الدعم التي أعلنت عنها الحكومة لتمكين المنشآت وضمان استقرارها وتنمية أعمالها، حيث تستهدف المبادرة دعم الموظفين والموظفات السعوديين الذين تم توظيفهم في القطاع الخاص من بداية يوليو 2019، (بأثر رجعي) ولم يسبق دعمهم، متوقعا أن يستفيد من هذه المبادرة أكثر من 80 ألف مواطن ومواطنة.

وأفاد الصندوق في بيان أمس بأن هذه المبادرة تأتي كإحدى المبادرات التي أطلقها الصندوق أخيرا ضمن مبادرات الدعم الحكومي لتمكين منشآت القطاع الخاص وضمان استقرارها وتنمية أدائها، في ظل الوضع الاقتصادي الاستثنائي الراهن، وتأثير تداعيات فيروس كورونا (COVID-19).

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ودعا الصندوق منشآت القطاع الخاص إلى التسجيل الكترونيا والاستفادة من المبادرة من خلال الدخول إلى صفحة البوابة الوطنية للعمل «طاقات»، وتفعيل «برنامج دعم التوظيف» من تبويب أصحاب الأعمال، ثم إنشاء طلب دعم جديد، وإضافة بيانات الطلب والموظفين المراد دعمهم، ثم حفظ الطلب وإرسال المعلومات، ليتم بعدها استلام الطلب من قبل الصندوق والتأكد من استيفاء المنشأة للضوابط وتقديم الدعم لها.

وخصص «هدف»مبلغ مليار ريال لدعم الموظفين والموظفات السعوديين الذين تم توظيفهم في القطاع الخاص بأثر رجعي بعد 1 يوليو 2019 وحتى الآن، ولم يسبق استفادتهم من برامج دعم التوظيف المقدمة من الصندوق، الذين تتراوح أجورهم بين 4000 و 15 ألف ريال، حيث يمكنهم الاستفادة من دعم تصل نسبته إلى 30% بأثر رجعي لمدة سنتين، كما تضاف نسبة إضافة للدعم في حال كان الموظف امرأة أو من الأشخاص ذوي الإعاقة، أو كان التوظيف في المدن غير الرئيسة أو في منشأة صغيرة.

يذكر أن الصندوق قد أعلن عن تخصيص نحو 5.3 مليارات ريال لدعم توظيف وتدريب وتمكين السعوديين والسعوديات عبر 4 مسارات، مؤكدا أنه سيقدم كامل الدعم للمنشآت، انطلاقا من الشراكة الاستراتيجية الفعالة مع القطاع الخاص لتمكينه من التوطين.