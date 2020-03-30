كليفرلي للحوثيين: كفاكم استفزازا للعالم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - لندن
دعت بريطانيا الحوثيين إلى التوقف عن استفزاز العالم كله، وأدانت بشدة إطلاق الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران صاروخين باليستيين باتجاه أحياء سكنية في الرياض وجازان.
وقال وزير شؤون الشرق الأوسط جيمس كليفرلي»أدين أشد إدانة محاولات الاعتداء الصاروخي من قبل الحوثيين على الرياض وجازان. إن هذه الاعتداءات المتهورة تهدد مناطق مدنية ذات كثافة سكانية عالية وبنيتها التحتية».
وأضاف في بيان بثته الحكومة البريطانية «هالني أن الحوثيين قد زادوا من اعتداءاتهم الصاروخية على المملكة العربية السعودية بعد أن دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنتونيو غوتيريس، الأطراف إلى العمل تجاه الوصول إلى حل سياسي لإنهاء هذا الصراع المروع. وبينما كان رد الحوثيين إيجابيا على هذا المطالبة، فإن أفعالهم مخالفة لذلك».
وطالب كليفرلي ميليشيات الحوثي بالتوقف عن هذه الأفعال الاستفزازية، والانخراط عاجلا وبشكل بناء في عملية السلام بقيادة الأمم المتحدة.
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