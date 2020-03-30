شكرا لقرائتكم خبر

نتنياهو يخضع لفحص كورونا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة _ مكة المكرمة يتوقع أن يخضع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو، لفحص فيروس كورونا، بعد إصابة مستشارته لشؤون الكنيست والحريديين ريفكا بالوخ، بالفيروس. وقالت مصادر في مكتب نتانياهو، إنه ستتخذ إجراءات وفقا لتعليمات وزارة الصحة، خاصة أن بالوخ كانت على مقربة من نتنياهو ووزراء ومستشارين في الحكومة في الأيام الأخيرة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، أمس عن موقع «48».



Advertisements

ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

كانت هذه تفاصيل خبر نتنياهو يخضع لفحص كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.