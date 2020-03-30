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"نوصلها لك"

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - (واس) بمشاركة أكثر من 45 متطوعا ومتطوعة انطلقت في عسير أمس مبادرة تحت شعار «نوصلها لك» وتستمر لمدة 15 يوما، بهدف إيصال الأدوية للمرضى في منازلهم وفق البيانات التي تقدمها مستشفيات المنطقة لهم، على أن يكون صرف الدواء وإيصاله في أوقات السماح بالتنقل.



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