أبحاث علمية عن كورونا بجامعة طيبة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة _ المدينة المنورة

سعيا إلى إيجاد حلول علمية طبية من خلال معرفة التسلسل الجيني والطرق المخبرية لاكتشاف فيروس كورونا (كوفيد 19)، والوقاية منه، وعلاجه، والحد من انتشاره، أطلقت جامعة طيبة بالمدينة المنورة مبادرة لتقديم أبحاث ودراسات علمية حول انتشار الفيروس، إضافة إلى معرفة الآثار الاقتصادية والاجتماعية التي نتجت عنه والمترتبة على المجتمع، وذلك خلال الفترة من 29 مارس إلى 7 أبريل 2020.

وقال مدير جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز السراني، إن الجامعة تسعى بدورها الوطني، ومنارتها العلمية بهذه المبادرة أن تبرز جهود المملكة في مواجهة الجائحة العالمية، ودراسة التسلسل الجيني للفيروس بالتقنيات الحديثة، واكتشاف وتطوير طرق حديثة للتشخيص بمنهجية علمية طبية، كما أن الجامعة تحاول من خلال هذه المبادرة اكتشاف طرق وقائية للحد من انتشار الفيروس، وتطوير أجهزة هندسية للكشف عنه.