911 يمنح إذن الخروج من المنزل للحالات المستحقة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيصل السلمي - مكة المكرمة
شكلت لجنة في مركز العمليات الموحد 911 بمنطقة مكة المكرمة تضم عددا من الجهات ذات العلاقة للنظر في الحالات القصوى والاستثنائية ومنحها إذن خروج في ساعات منع التجول، بحسب معلومات لـ«مكة».
وأوضحت المعلومات أن اللجنة تضم الجهات ذات العلاقة، إضافة إلى جهات أخرى في المركز كأمن الطرق والمرور والدوريات.
وأشارت إلى أن المركز عند استقبال طلب إذن خروج يمرر الطلب إلى اللجنة، والتي بدورها تتواصل مع المبلغ وتقييم الحالة التي تستدعي خروجه، ثم بعد ذلك إبلاغه بالنتيجة سواء الموافقة بمنحه الإذن أو رفض طلبه.
وبينت أن هذه اللجنة التي شكلت في مركز العمليات الموحد موجودة على مدار الساعة، وتستقبل طلبات الإذن بالخروج أوقات منع التجول، حيث تمنح بعدها إذن الخروج بالتنسيق مع نقاط التفتيش التي يمر بها صاحب الطلب وضمان عدم مخالفته.
اللجنة تضم:
- الحرس الوطني
- قوات الطوارئ
- أمن المنشآت
- المجاهدين
- الشرطة
- أرامكو
- أمن الطرق
- المرور
- الدوريات
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