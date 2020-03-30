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154 إصابة جديدة بكورونا و49 حالة تعافت

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض سجلت المملكة أمس 154 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 49 حالة جديدة، ليبلغ إجمالي الحالات المصابة 1453 حالة مصابة مؤكدة، ولم تسجل أي حالة وفاة جديدة. وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبد العالي، إن 16 إصابة بكورونا سجلت لعائدين من الخارج وجرى عزلهم بمجرد وصولهم إلى المملكة، أما باقي الحالات فهي لمخالطين لحالات أعلن إصابتهم بكورونا سابقا. وأضاف أن»أمامنا فرصة كبيرة، لكن يجب تجنب التجمعات والبقاء في البيوت»، وأن الحالات المصابة بفيروس كورونا تتلقى الرعاية الصحية اللازمة. والإعلان عن حالات الشفاء لا يتم إلا بعد إجراء عدد من الفحوص المخبرية التي تثبت تعافي المصاب بشكل تام. الحالات الجديدة مكة المكرمة 40

الدمام 34

الرياض 22

المدينة المنورة 22

جدة 9

الهفوف 6

الخبر 6

القطيف 5

الطائف 2

ينبع 1

بريدة 1

الرس 1

خميس مشيط 1

الظهران 1

صامطة 1

الدوادمي 1

تبوك 1

16 من الحالات مرتبطة بالسفر، وهي معزولة منذ وصولها من الخارج

138 حالة مخالطة لحالات سابقة وتحت العناية الطبية



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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.