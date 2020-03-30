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ضبط مستودع عشوائي لمواد بلاستيكية بعتيبية مكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

ضبطت بلدية العتيبية الفرعية ممثلة في قسم الأسواق والمحلات التجارية كمية كبيرة من المواد البلاستيكية لمطاعم شهيرة، عبارة عن سفر طعام وأكياس تعبئة تقدر بـ60 ألف مادة بلاستيكية داخل مستودع عشوائي في أرض فضاء يقع في حي شارع منصور ويفتقد لاشتراطات التخزين النظامية، معرضة لحرارة الشمس وتشرف عليها مجموعة من العمالة المخالفة.

وأوضح رئيس بلدية العتيبية الفرعية المهندس بندر آل زيد أن بعض العمالة الوافدة تستغل فترات المنع في مخالفة الأنظمة، وأن دور البلدية هو حماية المجتمع ومكافحة الظواهر السلبية التي تؤثر على صحة المواطن والمقيم، حيث تمت متابعة إحدى سيارات النقل الصغيرة ومراقبتها عن بعد حتى استقرت داخل المستودع وعلى الفور تمت مداهمة الموقع وإتلاف المواد غير الصالحة، والتي تعرضت للأتربة والغبار وأشعة الشمس.

وأكد أن الإدارة العامة لشؤون البلديات تكثف الجولات الرقابية هذه الأيام في ظل الحد من تفشي فيروس كورونا وتتخذ كل التدابير الوقائية التي تضمن عملية الإصحاح البيئي، مشيرا إلى أنه تم التنسيق مع الجهة المختصة لمصادرة المواد الموجودة داخل المستودع العشوائي كافة وتسليم العمالة المخالفة للجهات الأمنية وتطبيق الإجراء النظامي بحقها.