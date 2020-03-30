شكرا لقرائتكم خبر

عزل 6 أحياء سكنية في مكة ومنع التجول فيها

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

أعلنت وزارة الداخلية عن تطبيق إجراءات احترازية صحية إضافية في 6 أحياء سكنية بمكة المكرمة، وذلك بعزلها ومنع الدخول إليها أو الخروج منها ومنع التجول فيها على مدار اليوم، وذلك اعتبارا من الثالثة من ظهر أمس وحتى إشعار آخر.

وأوضح مصدر مسؤول بالوزارة أنه في ضوء التوصيات الصحية المقدمة من الجهات المعنية بتعزيز الإجراءات والتدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد، وحفاظا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين تقرر اتخاذ تلك الإجراءات.

ونوه إلى أن الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد بأن هذه الإجراءات اتخذت في إطار الجهود التي تبذلها المملكة للحفاظ على الصحة العامة بمنع انتشار فيروس كورونا، وتخضع للتقييم المستمر مع الجهات الصحية، وتهيب بالجميع استشعار مسؤولياتهم الفردية بالالتزام والتقيد بإجراءات العزل تحقيقا للمصلحة العامة.

الأحياء المعزولة:

Advertisements

أجياد - المصافي - المسفلة - الحجون - النكاسة - حوش بكر

الإجراءات المتخذة:

أولا : تطبيق إجراءات احترازية صحية إضافية بعدد من الأحياء السكنية بمدينة مكة المكرمة، وذلك بعزلها ومنع الدخول إليها أو الخروج منها ومنع التجول فيها على مدار الـ24 ساعة، وذلك اعتبارا من الساعة الثالثة من ظهر الاثنين 6 شعبان 1441هـ الموافق 30 مارس 2020م وحتى إشعار آخر

ثانيا: السماح لسكان الأحياء المشار إليها بالخروج من منازلهم للاحتياجات الضرورية مثل ( الرعاية الصحية، والتموين)، وذلك داخل نطاق منطقة العزل خلال الفترة من السادسة صباحا وحتى الثالثة ظهرا.

ثالثا: تستمر جميع النشاطات المصرح لها بممارسة مهامها خلال أوقات منع التجول في كل الأحياء المعزولة صحيا، وذلك في أضيق الحدود ووفق الإجراءات والضوابط التي تحددها الجهة المعنية