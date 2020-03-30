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التجارة الالكترونية تؤمن احتياجات أهالي القطيف خلال منع التجول

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - القطيف

عززت التجارة الالكترونية عمل المراكز التجارية والغذائية والصيدليات الدوائية إضافة إلى المرافق الحيوية في محافظة القطيف باستقبال وتوصيل طلبات الأهالي عبر المنصات الالكترونية المرخصة من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ووزارة التجارة، وذلك مع بدء تطبيق أمر خادم الحرمين الشريفين بمنع التجول في مناطق المملكة للحد من انتشار كورونا.

وأشاد أصحاب المتاجر الغذائية بالجهود التي تبذلها الجهات المعنية بمكافحة ومحاربة فيروس كورونا، مؤكدين أن التجارة أمنت جميع الاحتياجات والمستلزمات للمواطنين والمقيمين، منوهين بأن المملكة تمتلك بنية تحتية قوية تدعم المواطنين والمقيمين وتلبي احتياجاتهم.

وأوضح رئيس لجنة التجارة في غرفة الشرقية هاني العفالق، أن التجارة الالكترونية عبر منصات التسوق أصبحت اليوم تأخذ مسارا تنمويا وتدعم الأسواق التجارية، مضيفا أن منع التجول الذي أمر بها خادم الحرمين الشريفين للحد من انتشار فيروس كورونا، عزز مفهوم استخدام تطبيقات التجارة الالكترونية، والتي أصبحت تشكل في الوقت الحالي العمود الفقري للتجارة مع هذه الأزمة.

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بدوره قال مدير إدارة خدمة العملاء في أحد الأسواق سعيد آل شعيب، إن المنصات الالكترونية أسهمت بشكل كبير في تأمين جميع احتياجات المواطنين والمقيمين خلال فترة منع التجول، مشيرا إلى أنها تتضمن إمكانية الدفع الالكتروني للمشتريات أو من خلال الدفع الآلي المباشر عند التوصيل للمنزل.

فيما ذكر مدير إدارة المشتريات في مركز بالمحافظة خالد القيصوم، أن التطبيقات الالكترونية دفعت عمل المراكز الغذائية والمرافق العامة خلال فترة منع التجول، لافتا إلى أن التجارة الالكترونية سهلت من عمل المراكز التجارية والغذائية والمرافق الحيوية التي منها قطاع الدواء والصيدليات خلال فترة منع التجول، حيث تحد من وجود الناس في المراكز التجارية بشكل مباشر، مما يسهم في الحد من انتشار الوباء.

كما قال الصيدلي محمد سعيد، إن التطبيقات الذكية دعمت عمل الصيدليات واستقبال طلبات المستفيدين، منوها إلى أنه يستلزم إرفاق الوصفات الطبية للمستفيدين من أجل إكمال عملية توصيل الدواء لهم.

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