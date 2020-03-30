بأمر الملك.. العلاج مجانا لجميع مصابي كورونا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بتقديم العلاج مجانا لجميع المواطنين والمقيمين ومخالفي نظام الإقامة في جميع المنشآت الصحية العامة والخاصة في كل ما يتعلق بالعلاج من فيروس كورونا، وفقا لما أعلنه وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة في مؤتمر صحفي عقده بمقر هيئة الغذاء والدواء بمدينة الرياض أمس.

وقال الربيعة إن هذا الأمر الكريم يأتي من منطلق حرص خادم الحرمين الشريفين على صحة الجميع، الذي وضع لصحة المواطن والمقيم أولوية قصوى لضمان سلامة الجميع، مشيرا إلى أن الأمر

يتضمن تقديم الرعاية الصحية مجانا لمخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، المصابين بفيروس كورونا أو المشتبه في إصابتهم به، في المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية والخاصة، بدون أي تبعات قانونية، بما يضمن الأمن الصحي للمملكة ومواطنيها ومقيميها.

وأضاف وزير الصحة أن هذه المبادرة من خادم الحرمين الشريفين تأتي امتدادا للجهود الإنسانية التي قدمتها المملكة للدول التي أصيبت بهذا الفيروس، مثل الصين وإيطاليا، ولكون المقيمين على هذه الأرض هم أولى بهذه اللفتة الإنسانية، لافتا إلى أن قمة قادة العشرين التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين بخصوص فيروس كورونا تأتي تأكيدا على ريادة المملكة وتميزها، ومثالا يحتذى به في التصدي لهذه الجائحة.

وأعرب عن تفاؤله بأن تكون هناك علاجات للفيروس في المستقبل، حيث إن هناك تركيزا عالميا قويا على إيجاد اللقاح والعلاج المناسب، مشيرا إلى أن هذا الوباء العالمي يشكل تحديا كبيرا ومن الصعب إعطاء أي توقع بنهايته، وأن هذا الفيروس ما يزال تحت الدراسة، وانتشاره سريع جدا، لافتا الانتباه إلى أن مركز اتصال (937 ) مهيأ بالكامل لاستقبال جميع البلاغات والتجاوب معها وتقديم الاستشارات الخاصة بكورونا على مدار الـ 24 ساعة.

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وأهاب الربيعة بالجميع إلى ضرورة البقاء في المنازل، بوصفه السلاح الأقوى لمواجهة فيروس كورونا، وقال «لمسنا تعاونا كبيرا وتجاوبا فاعلا من المواطنين والمقيمين، ونطمح في المزيد وإدراك حجم المسؤولية المناطة بهم لرفد الجهود المبذولة لمنع انتشار الفيروس».

المستفيدون من أمر خادم الحرمين

المواطنون

المقيمون

مخالفو نظام الإقامة والعمل

مخالفو أمن الحدود

كيف تقدم الخدمة؟

تقديم كل ما يتعلق بالعلاج من كورونا مجانا في جميع المستشفيات الحكومية والخاصة

لا توجد أي تبعات قانونية على المخالفين المستفيدين، بما يضمن الأمن الصحي للمملكة ومواطنيها ومقيميها

ماذا قال وزير الصحة؟