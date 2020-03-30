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تعقيم طرق وأحياء الخبر ورأس تنورة وإتلاف 1788 كجم دجاج في القطيف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الدمام

أسفرت الجولات الرقابية لأمانة المنطقة الشرقية أمس في مختلف مدن محافظة القطيف عن إتلاف 1788 كجم دجاج مجهول المصدر.

وأكدت الأمانة أنها تعمد إلى الإتلاف الفوري لجميع الدواجن الفاسدة والمتداولة بطرق غير صحية في حال ثبوت عدم صلاحيتها، وفي حال الاشتباه ترسل عينات منها ومن المعروضة في المحلات بشكل دوري إلى مختبر الأمانة المركزي، للتأكد من صلاحيتها بعد استعراض النتائج المخبرية والتأكد من سلامة وصحة العاملين والجزارين، داعية إلى تعاون المواطنين والمقيمين في الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات لاتخاذ الإجراءات النظامية وتطبيقها على المخالفين.

كما أصدرت الأمانة تعميما لجميع البلديات والإدارات ذات العلاقة بالمحافظة على ضرورة إلزام أصحاب المطاعم والمطابخ، وما في حكمها بتعليق لوحة ظاهرة مكتوب عليها أنواع اللحوم المتداولة في المطعم، ووضع قائمة بالأصناف المنتجة وأسعارها، وأرفق بالتعميم نموذج يبين نوع اللحوم المتداولة، «لحوم حمراء، بيضاء، أسماك» ومصدرها وبلد المنشأ «مبردة، مجمدة، محلية، طازجة»، مشددة على تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات على من لا يلتزم بذلك.

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إلى ذلك كثفت أمانة المنطقة الشرقية أعمال التعقيم والتطهير في نطاق واسع من أرجاء محافظة رأس تنورة، شملت أجهزة الصراف الآلي والشوارع وأماكن عامة وحدائق ومنتزهات والكورنيش والوجهات البحرية والمسلخ والإدارات الحكومية.

كما خصصت بلدية رأس تنورة لعمليات الرش والتعقيم والنظافة وغيرها نحو 202 عامل، و51 معدة، و 8 موظفين يعملون على مدار 24 ساعة، مؤكدة أنها مستمرة في حملات الرش والتعقيم للشوارع والأحياء وللمحافظة بشكل عام.

من جهة ثانية أطلقت أمانة الشرقية أمس المرحلة الثانية لأعمال التعقيم والوقاية في الخبر التي ستستمر لمدة 10 أيام، تشترك فيها بلدية الخبر بـ 36 معدة، بمساندة من إحدى الشركات الوطنية بـ 10 معدات، وذلك استمرارا للجهود التي تبذلها الأمانة بمحافظة الخبر للحد من انتشار فيروس «كورونا « ضمن مبادرة القطاع البلدي، واستكمالا للإجراءات الاحترازية.

وأوضحت الأمانة أن المرحلة الثانية تشمل تعقيم طريق الملك عبد الله، وشارع الملك عبدالعزيز، وجميع الشوارع الداخلية بأحياء الثقبة والخبر الجنوبية، وأحياء العزيزية، وذلك في إطار الجهود الحثيثة التي تبذل لضمان أعلى مستويات الحماية للمجتمع والوقاية من فيروس كورونا المستجد.

المرحلة الثانية لأعمال التعقيم والوقاية في الخبر: