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تحليل 1400 عينة أغذية وأدوية وأجهزة طبية ومعقمات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

لضمان سلامة المنتجات والتأكد من مطابقتها للمواصفات أجرت الهيئة العامة للغذاء والدواء منذ ظهور فيروس كورونا «كوفيد 19» تحليلا لنحو 205 عينات من المعقمات، و1000 اختبار على منتجات غذائية و140 عينة دوائية و137 جهازا طبيا.

وبالتوازي مع الطلبات المتزايدة لتحليل المعقمات بالتزامن مع الإجراءات الاحترازية في المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا عملت مختبرات الهيئة أخيرا بالطاقة القصوى على مدار الأسبوع، وسرعت عملية التحليل لتستغرق 45 دقيقة حتى إصدار النتائج، وذلك من خلال تخصيص طواقم فنية وأخصائيي مختبرات من جميع الأقسام لأداء هذه المهمة.

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وتحلل الهيئة عبر مختبراتها نسبة الشوائب في المعقمات والمواد الخام للتأكد من نقاوتها وصلاحيتها للاستخدام في عمليات التصنيع، وتتأكد من دقة النتائج عن طريق سلسلة من الخطوات والإجراءات، ثم ترسل نتائج التحليل إلى الإدارات والقطاعات المختصة لاتخاذ اللازم، إما باعتماد المنتج في حال كانت النتيجة مطابقة، أو إيقاف المنتج إذا كانت نتيجته غير مطابقة للمواصفات.

وتعلن الهيئة باستمرار عن المنتجات المخالفة عبر موقعها الالكتروني www.sfda.gov.sa ومنصاتها في شبكات التواصل الاجتماعي.

ويجري تشغيل المختبرات بشكل تكاملي مع قطاعات الهيئة من خلال إجراء التحاليل والاختبارات اللازمة على العينات الغذائية والدوائية والأجهزة والمنتجات الطبية، سواء المصنعة محليا أو المستوردة، وذلك عن طريق خمسة مختبرات رئيسة موزعة على مناطق المملكة، والتي تفحص وتختبر وتحلل جميع العينات بحسب تخصص كل مختبر وتطابقها مع المواصفات والاشتراطات المعتمدة، إضافة إلى تقديم المشورة العلمية والفنية.

من إجراءات ضمان سلامة المنتجات