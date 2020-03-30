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صك وقفي لبناء المساجد والعناية بها باسم أبطال الصحة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - علي طالب - جدة

أعلنت جمعية العناية بالمساجد على الطرق عن مبادرة تخصيص صك وقفي ريعه للمساجد باسم أبطال الصحة، تقديرا لمجهوداتهم في مواجهة فيروس كورونا.

وقال عضو مجلس الإدارة لجمعية العناية بمساجد الطرق لـ»مكة» المهندس مساعد العيسى، إن الجميع في المملكة ممتن جدا لجهود العاملين في القطاع الصحي ويرغبون في تقديم هدية معنوية تعبر عن شكرهم لهذه التضحيات، فلذلك طرحنا فكرة أن نفتح المجال للجميع بالمساهمة بصك وقفي يكون أجره للعاملين بالمجال الصحي وتستفيد منه جمعية العناية بمساجد الطرق في بناء وتشغيل وصيانة أكثر من مائة مسجد على مستوى المملكة.

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وعن الصناديق الوقفية أوضح العيسى أنها فكرة مبتكرة للمساهمة في تحقيق الاستدامة المالية للجهات غير الربحية، وفق خارطة طريق تنظيمية متكاملة، تهدف لتمكين القطاع غير الربحي وتعزيز مساهماته في تنمية المجتمع، ومنح الفرصة للمساهمين للمشاركة المجتمعية في تنمية الأوقاف من خلال استثمار الأموال والاستفادة من عوائد الصندوق للصرف على برامج ومشاريع الجهات والكيانات غير الربحية.

وأضاف أن هذه الصناديق تهدف أيضا إلى تطوير نماذج جديدة بآليات استثمار مختلفة تحقق مبدأ الحوكمة والشفافية والإفصاح في إدارة الأوقاف.

وأشار إلى أن عوائد الصندوق ستكون محصورة لأعمال الجمعية ضمن نطاق أهدافها الخمسة التي هي: الاعتناء بالمساجد ونظافتها، وبناؤها، وترميم القديمة، منها إضافة إلى توفير الماء والكهرباء، وأعمال الصيانة.

عوائد الصندوق الوقفي