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تطهير 12 ألف موقع بالقصيم.. وتدابير وقائية مشددة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - بريدة

أنهت أمانة منطقة القصيم أعمال تطهير وغسيل 12 ألف موقع على مستوى المنطقة ضمن حملة مكثفة تنفذها خلال فترة منع التجول، تشمل أعمال تطهير المواقع العامة وأرصفة المشاة والطرق الرئيسة وتكثف العمل في المواقع المحيطة بالمستشفيات والفنادق والأسواق التجارية وداخل الأحياء السكنية، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تنفذها لمكافحة فيروس كورونا.

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وأوضحت الأمانة أن الأعمال شملت غسيل وتطهير حاويات النفايات باستخدام معدات مخصصة، حيث أنهت الأمانة أعمال غسيل وتطهير 30 ألف حاوية نفايات وآليات النظافة، إضافة إلى رفع 18 ألف طن من النفايات المنزلية ضمن الأعمال المكثفة لرفع النفايات للمحافظة على النظافة العامة في الأحياء السكنية.

وأشارت إلى أنها تواصل أعمال الرقابة الصحية عبر فرق ميدانية على المنشآت التجارية لمتابعة تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها لمكافحة الفيروس، حيث نفذت ما يزيد على 18 ألف جولة رقابية. وتتضمن الأعمال متابعة إغلاق المنشآت المقرر إغلاقها، منها 1397 صالون حلاقة و200 مشغل نسائي و36 مولا ومركزا تجاريا وغيرها.

يذكر أن الأمانة اتخذت حزمة من التدابير الوقائية داخل المحلات التجارية، منها وضع علامات أرضية لإرشاد المتسوقين لوضع مسافات فيما بينهم، وإلزام ملاك المحلات بتنفيذ أعمال التعقيم لعربات التسوق وتوفير مواد التعقيم للمتسوقين.