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تعقيم الأماكن العامة في تبوك بـ30 ألف لتر من المطهرات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - تبوك

ضخت أمانة منطقة تبوك والبلديات التابعة لها 30 ألف لتر من المطهرات لتعقيم أكثر من 3785 موقعا في المنطقة خلال العشرين يوما الماضية، ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تقوم بها الأمانة لمنع وصول فيروس كورونا الجديد «كوفيد 19» إلى المتنزهات والميادين والأسواق والساحات العامة، والمحافظة على سلامة أهالي المنطقة والمقيمين فيها.

وأكدت الأمانة أنها تستخدم من أجل ذلك معقمات ومنظفات صديقة للبيئة خاضعة لاشتراطات ومواصفات معينة لضمان عدم تأثيرها على البيئة وصحة الإنسان، ويتم خلط جميع المعقمات والمنظفات من خلال مكائن مخصصة لضمان توازن جميع السوائل مع بعضها وخلطها بالطرق الصحيحة، وكذلك تجرى الاختبارات اللازمة لها قبل البدء في عمليات الغسيل والتعقيم.

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وأضافت أن أعمال التعقيم التي تنفذها تأتي ضمن خطة متكاملة تعمل على مدار اليوم، عبر القيام بحملات رش وتعقيم لمختلف الأماكن في المنطقة، حيث يعمل بالميدان 4324 عاملا في جميع ميادين المنطقة لتنفيذ توصيات الجهات المعنية، مناشدة المواطنين والمقيمين بالمحافظة على النظافة العامة، وإخراج النفايات بالتوقيت المناسب بأكياس محكمة الإغلاق، ووضعها في الأمكان المخصصة حفاظا على الصحة العامة وسلامة العمال الموجودين في الميدان.

من جهة أخرى كشفت الأمانة عن إحصائية الجولات والحملات الرقابية، وأعمال الإصحاح البيئي، والرش والتعقيم للمنشآت والشوارع، وتلقي ومباشرة البلاغات التي قامت بها فرقها الميدانية خلال الفترة من الثلث الأول من رجب الماضي حتى أمس، وبلغت في مجملها 13987 جولة رقابية في جميع مدن ومحافظات ومراكز المنطقة، تم على إثرها إغلاق 1063محلا تجاريا، و9 مجمعات تجارية كبرى، ضمن إجراءاتها الاحترازية وتدابيرها الوقائية لحماية أهالي المنطقة والمقيمين فيها من عدوى فيروس كورونا الجديد.

وأوضحت الأمانة في بيان أن هذه الإجراءات شملت جميع الأنشطة التجارية والمتعلقة بالمستهلك، كالمطاعم، والمطابخ، ومحلات الحلاقة، والبوفيهات، ومحلات بيع الوجبات السريعة، والأسواق التجارية، وأسواق النفع العام، والمرافق الترفيهية والسياحية، حيث تم إلزام جميع مقدمي ومحضري الغذاء في المطاعم والبوفيهات المستثناة من قرار الإغلاق ومن في حكمها بوضع الكمامات وارتداء القفازات والنظافة الشخصية وإلزام الأسواق التجارية بتعقيم عربات التسوق ووضع المعقمات والإشارات الخاصة بالتباعد المجتمعي.