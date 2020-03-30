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مبادرة لتوصيل أدوية الأمراض المزمنة بعرعر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - عرعر

دشن مستشفى برج الشمال الطبي بمدينة عرعر مبادرة بعنوان «لا تجينا.. حنا نجيك»، وذلك خلال ساعات منع التجوال التي تهدف إلى توصيل الأدوية لأصحاب الأمراض المزمنة في منازلهم دون الحاجة للحضور إلى المستشفى، والتي تكون عبر مراحل من تلقي الرسالة حتى توصيل الدواء للمستفيد.

وأوضحت إدارة البرج الطبي أن المبادرة تتم من خلال إرسال رسالة عبر الواتس على الرقم 0146619477 يوضح فيها الاسم كاملا والعمر ورقم الملف والدواء المستخدم، ورقم التواصل، وإرسال الموقع، ويتم التواصل مع المستفيد وتوصيل الدواء له في منزله.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي حرصا على سلامة أصحاب الأمراض المزمنة، وتطبيقا للإجراءات الاحترازية لمكافحة العدوى، ومنعا للتجمعات، للوقاية من فيروس كورونا المستجد.