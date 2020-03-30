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كشف تقرير للأمم المتحدة اليوم (الاثنين)، أن الدول النامية سوف تحتاج إلى حزمة دعم بقيمة 2.5 تريليون دولار العام الحالي لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي سببها تفشي فيروس كورونا المستجد.
وأوضح التقرير أن اقتصاديات هذه الدول ستتضرر بشدة من تدفقات رؤوس الأموال للخارج وخسارة عائدات التصدير لانخفاض أسعار السلع وتراجع قيمة العملة مع احتمال أن يكون الأثر العام أسوأ من أزمة عام 2008، وفقًا لـ"رويترز".
وأضاف أن الإجراءات المطلوبة ستشمل ضخ سيولة بقيمة تريليون دولار وحزمة لتخفيف عبء الدَين بقيمة تريليون دولار.
وذكر التقرير أنه ستكون هناك حاجة إلى 500 مليون دولار أخرى لخدمات الصحة الطارئة والبرامج ذات الصلة، إضافة إلى ضوابط رأس المال.
من جهة أخرى، بيّن مدير شعبة العولمة واستراتيجيات التنمية لدى "أونكتاد" ريتشارد كوزول رايت، الذي أشرف على التقرير، أن دول إفريقيا جنوب الصحراء ستكون من بين الدول الأكثر تضررًا إلى جانب دول أخرى مثل باكستان والأرجنتين.الأمم المتحدة فيروس كورونا الجديد
الأمم المتحدة: الدول النامية تحتاج 2.5 تريليون دولار لمواجهة أزمة "كورونا"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-03-30
كشف تقرير للأمم المتحدة اليوم (الاثنين)، أن الدول النامية سوف تحتاج إلى حزمة دعم بقيمة 2.5 تريليون دولار العام الحالي لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي سببها تفشي فيروس كورونا المستجد.
وأوضح التقرير أن اقتصاديات هذه الدول ستتضرر بشدة من تدفقات رؤوس الأموال للخارج وخسارة عائدات التصدير لانخفاض أسعار السلع وتراجع قيمة العملة مع احتمال أن يكون الأثر العام أسوأ من أزمة عام 2008، وفقًا لـ"رويترز".
وأضاف أن الإجراءات المطلوبة ستشمل ضخ سيولة بقيمة تريليون دولار وحزمة لتخفيف عبء الدَين بقيمة تريليون دولار.
وذكر التقرير أنه ستكون هناك حاجة إلى 500 مليون دولار أخرى لخدمات الصحة الطارئة والبرامج ذات الصلة، إضافة إلى ضوابط رأس المال.
من جهة أخرى، بيّن مدير شعبة العولمة واستراتيجيات التنمية لدى "أونكتاد" ريتشارد كوزول رايت، الذي أشرف على التقرير، أن دول إفريقيا جنوب الصحراء ستكون من بين الدول الأكثر تضررًا إلى جانب دول أخرى مثل باكستان والأرجنتين.
30 مارس 2020 - 6 شعبان 1441
10:17 PM
30 مارس 2020 - 6 شعبان 1441
11:41 PM
دول إفريقيا جنوب الصحراء وباكستان والأرجنتين الأكثر تضررًا
كشف تقرير للأمم المتحدة اليوم (الاثنين)، أن الدول النامية سوف تحتاج إلى حزمة دعم بقيمة 2.5 تريليون دولار العام الحالي لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي سببها تفشي فيروس كورونا المستجد.
وأوضح التقرير أن اقتصاديات هذه الدول ستتضرر بشدة من تدفقات رؤوس الأموال للخارج وخسارة عائدات التصدير لانخفاض أسعار السلع وتراجع قيمة العملة مع احتمال أن يكون الأثر العام أسوأ من أزمة عام 2008، وفقًا لـ"رويترز".
وأضاف أن الإجراءات المطلوبة ستشمل ضخ سيولة بقيمة تريليون دولار وحزمة لتخفيف عبء الدَين بقيمة تريليون دولار.
وذكر التقرير أنه ستكون هناك حاجة إلى 500 مليون دولار أخرى لخدمات الصحة الطارئة والبرامج ذات الصلة، إضافة إلى ضوابط رأس المال.
من جهة أخرى، بيّن مدير شعبة العولمة واستراتيجيات التنمية لدى "أونكتاد" ريتشارد كوزول رايت، الذي أشرف على التقرير، أن دول إفريقيا جنوب الصحراء ستكون من بين الدول الأكثر تضررًا إلى جانب دول أخرى مثل باكستان والأرجنتين.
، الأمم المتحدة: الدول النامية تحتاج 2.5 تريليون دولار لمواجهة أزمة "كورونا" ،
المصدر : الخليج 365
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