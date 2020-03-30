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محمد بن مسعود - الدمام - 30 مارس 2020 - 6 شعبان 1441 11:27 PM
تناول خلال اتصال هاتفي الجهود الدولية للحد من انتشار وباء "كورونا""فرحان بن عبدالله" يبحث آفاق التعاون المشترك مع وزير خارجية المالديف
تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفيًا، اليوم الاثنين، من وزير خارجية جمهورية المالديف عبدالله شاهد.
وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وآفاق التعاون المشترك، إضافة إلى الجهود الدولية لمواجهة تفشي وباء كورونا المستجد.
، "فرحان بن عبدالله" يبحث آفاق التعاون المشترك مع وزير خارجية المالديف ،
المصدر : الخليج 365
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