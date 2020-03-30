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"فرحان بن عبدالله" يبحث آفاق التعاون المشترك مع وزير خارجية المالديف

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محمد بن مسعود - الدمام - 30 مارس 2020 - 6 شعبان 1441 11:27 PM

تناول خلال اتصال هاتفي الجهود الدولية للحد من انتشار وباء ""

"فرحان بن عبدالله" يبحث آفاق التعاون المشترك مع وزير خارجية المالديف
وكالة الأنباء السعودية (واس)

تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفيًا، اليوم الاثنين، من وزير خارجية جمهورية المالديف عبدالله شاهد.

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وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وآفاق التعاون المشترك، إضافة إلى الجهود الدولية لمواجهة تفشي وباء كورونا المستجد.

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المصدر : الخليج 365

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