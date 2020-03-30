، "الخليج 365" ترافق محافظ محايل في جولة تفقدية للإجراءات الاحترازية للوقاية من "كورونا" بـ"قنا" ،

محمد بن مسعود - الدمام - شملت النقاط الأمنية والمصحات وأماكن التموين الغذائي والمطاعم

شهد مركز قنا التزامًا بمنع التجول، وانتشارًا لرجال الأمن، وتوافرًا للمواد الغذائية والمعقمات وجميع المتطلبات الصحية.

"الخليج 365" رافقت علي بن ابراهيم الفلقي، محافظ محايل المكلف، في جولة تفقدية مساء اليوم للنقاط الأمنية بمركز "قنا" التابع لمحافظة محايل. وقد شهد الفلقي عملية التعقيم والتطهير التي قامت بها البلدية، وشملت المحال التموينية والمطاعم ومحطات الوقود، والصيدليات، والشوارع، وذلك بحضور رئيس المركز عبدالله عائض عسيري، ورئيس بلدية قنا أحمد العربي.

وأوضح "الفلقي" أن مركز "قنا" شهد التزامًا بأمر منع التجوُّل الرامي لتحقيق أفضل النتائج المترتبة على الإجراءات والاحترازات الهادفة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأكد أن الجولة تأتي تماشيًا مع توجيهات الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير، لنشر الوعي، ومراقبة الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم، والحرص على تطبيق الأنظمة والتوجيهات التي تسهم في الحفاظ على سلامة الجميع. داعيًا الجميع إلى الالتزام والتقيد بتوجيهات القيادة الرشيدة للحد من انتشار فيروس كورونا.

Advertisements