محمد بن مسعود - الدمام - ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع وصول فيروس " كورونا " الجديد ألزمت أمانة الطائف، جميع المتاجر والأسواق التي تعرض منتجاتها من الخضار والفواكه بتقديمها وعرضها أمام جميع المستهلكين بعد غسلها وتعقيمها وتغليفها. يأتي ذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تقوم بها الأمانة لمنع وصول فيروس "كورونا" الجديد "كوفيد – 19" وانتقاله للمستهلكين من المواطنين والمقيمين. وأوضحت الأمانة لـ"الخليج 365" أن الإلزام لجميع المحلات التي تتبع لصحة البيئة والمحلات التي تعمل ضمن نطاق مهام أعمال الأمانة الرقابية باتخاذ أقصى درجات التدابير فيما يتعلق بالنظافة والتطهير والتعقيم. وكانت أمانة الطائف ألزمت أصحاب المطاعم والبوفيهات بتغليف وتدبيس بإحكام وغلق طلبات العملاء بطريقة آمنة قبل تسليمها، وذلك ضمن جهود الأمانة الاحترازية لمكافحة فيروس "كورونا" المستجد ولضمان وصول المنتج الغذائي بشكل سليم وآمن. Advertisements الطائف أمانة الطائف فيروس كورونا الجديد الطائف أمانة الطائف فيروس كورونا الجديد 30 مارس 2020 - 6 شعبان 1441 11:17 PM ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع وصول فيروس "كورونا" الجديد "أمانة الطائف" تلزم المتاجر والأسواق بغسل وتعقيم وتغليف الخضار والفواكه "أمانة الطائف" تلزم المتاجر والأسواق بغسل وتعقيم وتغليف الخضار والفواكه ألزمت أمانة الطائف، جميع المتاجر والأسواق التي تعرض منتجاتها من الخضار والفواكه بتقديمها وعرضها أمام جميع المستهلكين بعد غسلها وتعقيمها وتغليفها. يأتي ذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تقوم بها الأمانة لمنع وصول فيروس "كورونا" الجديد "كوفيد – 19" وانتقاله للمستهلكين من المواطنين والمقيمين. وأوضحت الأمانة لـ"الخليج 365" أن الإلزام لجميع المحلات التي تتبع لصحة البيئة والمحلات التي تعمل ضمن نطاق مهام أعمال الأمانة الرقابية باتخاذ أقصى درجات التدابير فيما يتعلق بالنظافة والتطهير والتعقيم. وكانت أمانة الطائف ألزمت أصحاب المطاعم والبوفيهات بتغليف وتدبيس بإحكام وغلق طلبات العملاء بطريقة آمنة قبل تسليمها، وذلك ضمن جهود الأمانة الاحترازية لمكافحة فيروس "كورونا" المستجد ولضمان وصول المنتج الغذائي بشكل سليم وآمن. الكلمات المفتاحية ، "أمانة الطائف" تلزم المتاجر والأسواق بغسل وتعقيم وتغليف الخضار والفواكه ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "أمانة الطائف" تلزم المتاجر والأسواق بغسل وتعقيم وتغليف الخضار والفواكه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.