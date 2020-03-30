شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. إبراهيم سوار يروي قصة تشخيصه وزوجته مصابين بكورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

تحدث إبراهيم سوار منسوب الهلال الأحمر السعودي المصاب بكورونا، عن قصة تشخيصه مع زوجته مصابين بالمرض.

وقال خلال برنامج «يا هلا»، إنه ذهب مع أهله لإجراء تحاليل لوجود أعراض، وقبل ظهور النتيجة عزلوا أنفسهم في المنزل، وبعد أن ظهرت النتائج إيجابية توجهوا للمستشفى لعزل أنفسهم.

وأضاف أنهم كانوا في البداية يشعرون بارتفاع في درجات الحرارة، وآلام في الحلق، ومع العلاحات الشعبية مثل الملح والمر بدأت الآلام تقل تدريجيا، قائلا: «ندعوا الله أن يخلصنا منه وإن شاء الله نتعافى».

وأوضح أن النتيجة تستغرق ٣ أيام، وخلال هذه الفترة، ومع نظام الغذاء الصحي والعلاجات التي تلقاها في المستشفى الوضع تحسن .