بالفيديو.. ‏فيصل العبد يرد على اتهامه بتقاضي أجر مقابل تغطياته

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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): وجه الإعلامي فيصل العبد الكريم، رسالة لبعض الأشخاص ممن يتهمه بتقاضي أجرا مقابل تغطياته. وجه الإعلامي فيصل العبد الكريم، رسالة لبعض الأشخاص ممن يتهمه بتقاضي أجرا مقابل تغطياته. وانفعل «الكريم»، خلال مقطع فيديو، قائلا: «في ناس تفكيرهم سيءمثلهم وقلوبهم سوداء.. يتهموني بأنني آخذ أموالا وعقودا على تغطياتي». وقال: «لو أخذت فهو من حقي ويشهد الله علي أني أقسم به ما أخذت ريال ولا مليون على تغطياتي، بل على العكس أنا اللي بحثهم، وحياتي الخاصة ما هي للبيع!». ‎

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