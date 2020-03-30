شكرا لمتابعة خبر عن الأوقات الصعبة أكسبت المملكة خبرة في مواجهة الفيروس المستجد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أوضحت خبيرة أمريكية أن السعودية كانت على استعداد لمواجهة فيروس كورونا ، بحكم تجربتها مع متلازمة الشرق الأوسط التنفسية " ميرس ".

وأشارت جوانا جيسنس من المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، التي تمد منذ سنوات وزارة الصحة بخبراء الأمراض الأجانب المقيمين:" خبرتهم مع ميرس وضعتهم في مكان متفرد لأنهم تعلموا الكثير من ذلك، فالأوقات الصعبة أكسبت السعودية خبرة في مواجهة الفيروس المستجد ".

ولفتت جوانا:" يعلمون أنه موسم ميرس وقد استعدوا لذلك بالفعل التحضير والإجراءات خفضت فعليا من إصابتنا بشكل مباشر ".

وكان التفشي السابق لفيروس كورونا في العالم بدأ عام 2012 من المملكة؛ حيث أدت الاستجابة المتعثرة لميرس إلى الفتك بمئات الأشخاص والانتشار في المنطقة.