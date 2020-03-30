لحظة مغادرة ألف مواطن ومقيم العزل الصحي بعد شفائهم من كورونا (فيديو)

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الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى): غادر ألف مواطن ومقيم العزل الصحي في ‎الرياض بعد ثبوت عدم إصابتهم بفيروس ‎كورونا. غادر ألف مواطن ومقيم العزل الصحي في ‎الرياض بعد ثبوت عدم إصابتهم بفيروس ‎كورونا. وأظهر فيديو توديع وزارة الصحة لهم بالهدايا بحالة من البهجة وهم بين أحبائهم وأسرهم. ومن جانب آخر أعلنت المملكة تطبيق إجراءات احترازية صحية إضافية في عدد من الأحياء السكنية بمدينة مكة المكرمة، ومنع التجول فيها.

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