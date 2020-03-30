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شكرا لمتابعة خبر عن بلدية غرب الدمام تضبط باعة جائلين لبيعهم مستلزمات الشيشه والدخان (صور) والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى):ضبطت إدارة الأسواق بالتعاون مع الضبط الإداري بشرطة الدمام باعة جائلين تقوم ببيع مستلزمات الشيشه والدخان.
ويأتي ذلك ضمن حملة الرقابة التي قامت بها بلدية غرب الدمام خشية من انتشار فيروس كورونا القاتل.
وطبقت لائحة الغرامات والجزاءات البلدية بحقهم، حيث أن الحملة أسفرت عن مصادرة عدد كبير من الباعة الجائلين المخالفين وصادرت بضائعهم.
واستمرت الجولات الميدانية لمتابعة أي تجاوز للأنظمة والتعليمات الخاصة بمحال العطارة والأنشطة التابعة لها لرصد من يخالف الأنظمة والتعليمات وشروط ومواصفات بيع منتجات العطارة.
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