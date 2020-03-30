إغلاق مستودع بالرياض وضبط مليون و 50 ألف منتج تجميلي وأجهزة طبية مخالفة

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): تمكنت الغذاء والدواء من إغلاق مستودع في مدينة الرياض وضبط مليون و ٥٠ ألف منتج تجميلي وأجهزة طبية مخالفة. تمكنت الغذاء والدواء من إغلاق مستودع في مدينة الرياض وضبط مليون و ٥٠ ألف منتج تجميلي وأجهزة طبية مخالفة. ورصدت الغذاء والدواء خلال حملة رقابية، كمية كبيرة من عسل سبق أن حذرت منه الهيئة، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه. Advertisements

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