شكرا لمتابعة خبر عن إعفاء إمام أقام الصلاة بأحد مساجد طبرجل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى): قرر فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة الجوف، إعفاء إمام مسجد أقام الصلاة بأحد مساجد محافظة طبرجل، رغم صدور التوجيهات بإيقاف صلاة الجمعة والجماعة والاكتفاء برفع أذان الصلوات الخمس في المساجد. قرر فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة الجوف، إعفاء إمام مسجد أقام الصلاة بأحد مساجد محافظة طبرجل، رغم صدور التوجيهات بإيقاف صلاة الجمعة والجماعة والاكتفاء برفع أذان الصلوات الخمس في المساجد. وأوضح فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالجوف أنه تم رصد مخالفة لأحد الأئمة في محافظة طبرجل لتعليمات الوزارة ولفتوى هيئة كبار العلماء؛ بقيامه بالصلاة جماعة بأحد المساجد، حيث تم طي قيده.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إعفاء إمام أقام الصلاة بأحد مساجد طبرجل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.