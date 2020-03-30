شكرا لمتابعة خبر عن الأمير فهد بن سلطان يوجه بتقديم كافة العون والرعاية للأسرة المصابة بكورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمود البلوي (صدى): أجرى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز إتصالاً هاتفيًا بوالد الأسرة التي أظهرت الفحوصات الطبية إيجابية إصابة عدد منهم بفيروس أجرى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز إتصالاً هاتفيًا بوالد الأسرة التي أظهرت الفحوصات الطبية إيجابية إصابة عدد منهم بفيروس كورونا اطمئن سموه خلال الإتصال على الحالة الصحية للمصابين متمنياً سموه أن يمن الله عليهم بالصحة والعافية . وأكد سموه خلال الإتصال توجيهه بتقديم كافة العون والرعاية للأسرة سائلًا المولى القدير أن يحمي الجميع ويقيهم من هذا الوباء .

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