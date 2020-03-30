«إتمام» يتلقى 64 طلبًا إلكترونيًا من مستفيديه خلال مارس 2020

استقبل مركز خدمات المطورين العقاريين "إتمام" أحد برامج وزارة الإسكان، خلال شهر مارس 2020 نحو 64 ‪طلباً ضمن الخدمات التي يقدمها للمطورين العقاريين والمكاتب الهندسية عبر منصته، وذلك استمراراً لتقديم البرنامج خدماته عن بُعد ضمن الإجراءات الوقائية التي أعلنت عنها الجهات المختصة للحد من انتشار فيروس كورونا، واستمراراً لتحقيق الهدف الاستراتيجي للمركز لتحسين أداء القطاع العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي، وتقديم الحلول والخدمات المتكاملة للمطورين العقاريين لضخ المزيد من المشاريع السكنية بخيارات متنوعة وجودة عالية وسعر مناسب لرفع نسب تملك الأسر السعودية.

وأوضح "إتمام" في بيانٍ صحافي اليوم، أنه تلقى خلال شهر مارس‪13 طلباً لإصدار شهادة تأهيل مطور عقاري، و‪11 طلباً لخدمة دعم المطورين التي اعتمدها المركز مؤخراً، بالإضافة لنحو ‪11 طلباً لخدمة الاعتماد المبدئي للمخططات، ‪طلباً لخدمة الاستفسار عن سريان الصكوك. ‪21 8 طلبات لخدمة التهميش وفك التهميش

وبين مركز "إتمام" أن جميع خدماته تقدم لجميع المستفيدين إلكترونياً في الفروع الثلاثة بالرياض وجدة والدمام، وذلك عبر زيارة الموقع الرئيس على الرابط، تماشياً مع الإجراءات الوقائية التي أقرتها الدولة لمكافحة فايروس كورونا، مؤكدًا أن جميع الخدمات التي يحتاجها المطور العقاري تتم عن بُعد من خلال منصة متقدمة وفريق مختص لتنفيذ جميع الطلبات على مدار الساعة.

وأشار المركز إلى أنه يمكن للمستفيدين معرفة الضوابط والاشتراطات، ومتابعة الإجراءات إلكترونياً، إذ تُقدم المنصة الإلكترونية عدة خدمات مثل اعتماد المخططات، وطلب رخص البناء، والاستفسار عن سريان الصك، وطلب الشراكة مع وزارة الإسكان، وطلب رخص البيع لمشاريع البيع على الخارطة "وافي"، وغيرها.

يُذكر أن مركز "إتمام" اعتمد خلال عام 2019 نحو 109 مخططات بمساحات إجمالية تجاوزت 179 مليون م2 بمختلف مناطق المملكة، كما أنجز المركز عددًا من طلبات رخص البناء لوحدات سكنية بلغ إجمالي عددها 6819 وحدة، وأصدر 73 شهادة لتأهيل المطورين العقاريين، وتلقى المركز طلبات استفسار عن سريان الصك بعدد إجمالي 581 صكاً، كما تعامل المركز مع طلبات لتأييد تسجيل العمالة بلغ عددهم 18.032 ألف عامل على مشاريع سكنية وغيرها من الخدمات.