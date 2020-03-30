السديس لمسؤولي «شؤون الحرمين»: التزموا بتطبيق الإجراءات الاحترازية

عقد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس اجتماعًا لبحث تطورات الوضع الراهن والنظر في توجيهات ولاة الأمر والجهات المختصة بشأن الإجراءات الاحترازية المتخذة، للوقاية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19».

حضر الاجتماع عدد من وكلاء الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، والذي شدد على ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وأن تبذل جميع الوكالات أقصى الجهود واتباع توجيهات ولاة الأمر في مكافحة الفيروس كورونا، كلا حسب تخصصه، تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الرئاسة بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص ، للإسهام في الحد والوقاية من تفشي هذا الوباء ومحاربته.

وأشار «السديس» إلى ضرورة تظافر الجهود والتعاون مع الجهات المعنية ذات العلاقة للوصول للهدف المعني، بالإضافة لألتزام منسوبي الرئاسة على إتمام جميع أعمالهم عن بعد، وذلك لاستمرار تقديم الأعمال على الوجه المطلوب، مختتمًا بتوجيه الوكلاء على الحرص باتخاذ أقصى التدابير الاحترازية ومتابعة المستجدات الطارئة واتخاذها بمحمل الجد وتطبيقها في المسجد الحرام، مستمعًا لمقترحاتهم ورغباتهم سعيًا لتوفير بيئة عمل مثالية تحقيقًا لتوجيهات ولاة الأمر في تقديم أرقى الخدمات.

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