وزير الموارد البشرية يعدد مزايا الأمر الملكي برعاية مصابي كورونا مجانًا

نوه وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، بصدور أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بتقديم الرعاية الصحية مجاناً لمخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود المصابين بفيروس كورونا أو المشتبه في إصابتهم به، بدون اعتبار لمخالفاتهم بما يضمن الأمن الصحي للمملكة ومواطنيها ومقيميها.

وقال الوزير، إن الأمر الكريم يأتي امتدادًا للمواقف الإنسانية للمملكة، وحرص قادة هذه البلاد على مواجهة هذه الجائحة بكل إمكاناتها ومواردها والوقوف إلى جانب المصابين باتخاذ وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، وذلك في إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على فيروس كورونا الجديد ومنع تفشيه وانتشاره، داعيًا جميع من يشعر بأي أعراض للفيروس بعزل أنفسهم والتوجه لأقرب منشأة صحية لتلقي الرعاية.

واستكمل «الراجحي»: إن أمر الملك يأتي ترجمة لمضامين تاريخية جاءت في كلمة خادم الحرمين الشريفين، خلال القمة الاستثنائية الافتراضية لقادة مجموعة العشرين لبحث سبل تنسيق الجهود العالمية بشأن فيروس كورونا، حيث أكد أن صحة الإنسان وسلامته وحمايته من الأمراض والأوبئة تأتي في أولويات الحكومة.

وتابع «الراجحي»، يندرج العلاج المجاني من فيروس كورونا لمن ليس لهم أهلية علاج والمخالفين لنظام الإقامة والعمل ونظام أمن الحدود ومساواتهم بالمواطنين والمقيمين النظاميين في الحصول على العلاج المجاني دون مساءلة قانونية تترتب على مخالفاتهم للأنظمة ضمن مسؤوليات المملكة من الناحية الإنسانية تجاه المقيمين على أرضها، ومن مسؤولياتها المشتركة مع العالم وتحركاتهم لاحتواء الفيروس وإيقاف تفشيه.