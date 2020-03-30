مفتي عام المملكة يعلّق على «غدر الحوثيين»: صواريخهم عدوان غاشم وخيانة

ندد مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء والرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ بإطلاق الصواريخ البالستية من قبل الميليشيات الحوثية الإرهابية باتجاه المدنيين بالمملكة، مؤكدًا أنها عدوان غاشم وغدر وخيانة، بينما العالم في استنفار لمواجهة وباء مرض كورونا الذي قضى على الآلاف من الأشخاص في مختلف دول العالم.

وقال «آل الشيخ»: إن إطلاق الصواريخ من قبل الميليشيات الحوثية الإرهابية باتجاه المملكة هو استهداف للمدنيين، ولوحدة وتضامن دول العالم لمواجهة فيروس كورونا، مما يؤكد على فساد نفوس الميليشيات، وخبث طويتهم، ونقضهم للعهود والمواثيق، داعيًا الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وأن يحفظ البلاد، ويوفق رجال الأمن ويسدد خطاهم ويحفظ جنودنا المرابطين على الثغور وينصرهم على عدوهم ويجزل الأجر والثواب للكوادر الصحية.

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