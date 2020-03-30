بالفيديو.. مغادرة 400 شخص إلى الرياض والدمام بعد «الحجر الصحي»

غادر 400 شخص مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة إلى الرياض والدمام، عبر رحلتين جويتين استثنائيتين، بعد إتمام الفترة المقررة للحجر الصحي (14 يومًا) بأحد الفنادق المخصصة لذلك وفق الإجراءات الاحترازية التي تباشرها الجهات ذات الصلة، لضمان سلامة المسافرين من فيروس «كورونا المستجد – كوفيد 19».
وأثبت الفحص الطبي للمسافرين، سلامتهم من الفيروس، بعد التأكد من سلبية نتائج الفحص، فيما أبدوا، في تصريحات لـ«العربية»، ارتياحهم للإجراءات المتخذة في الحجر، بعد أن وفرت إمارة منطقة مكة المكرمة، بالتنسيق مع وزارتي الصحة والنقل، أجواء مكنت الخاضعين بالحجر الصحي، لأجواء أشبه بأجواء الأسرة، من تفادي الشعور بالتوتر.
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