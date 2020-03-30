بالفيديو.. خروج معافين من الحجر الصحي بعد ثبوت سلامتهم من «كورونا»

أنهى عدد من الخاضعين للحجر الصحي في مكة المكرمة، فترة الحجر المحددة بـ 14 يومًا، بعد ثبوت سلامتهم من فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19».

واستكمل الخاضعون (مواطنين ومقيمين) للحجر الفترة اللازمة للعزل، وفقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية، فيما حرصت الجهات ذات الصلة على تقديم جميع الخدمات لهم، حتى إنهاء إجراءات خروجهم من العزل، الذي أتموه في أحد فنادق مكة المكرمة، وفقًا لـ«الإخبارية».

وقال أحد المبتعثين الذين أتموا فترة الحجر، كنت قادمًا من بريطانيا ومعي زوجتي وطفلي، بينما استقبلنا مسؤولو وزارة الصحة بعد وصولنا جدة، ومنها إلى الفندق المخصص للحجر الصحي؛ للتأكد من سلامتنا من الفيروس، مشيرًا إلى أن الجهود التي تبذلها الحكومة لا ينبغي أن تضيع، ويجب على المواطن التعاون بشأنها بالتزام البقاء في المنزل واتباع التعليمات الصادرة من وزارة الصحة ورجال الأمن.

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