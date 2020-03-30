السعودية اليوم / سمو أمير منطقة تبوك يطمئن على صحة الأسرة التي أظهرت النتائج إصابة عدد منهم بفيروس كورونا



تبوك 06 شعبان 1441 هـ الموافق 30 مارس 2020 م واس

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك اتصالاً هاتفيًا بوالد الأسرة التي أظهرت الفحوصات الطبية إيجابية إصابة عدد منهم بفيروس

واطمئن سموه خلال الاتصال على الحالة الصحية للمصابين، متمنياً سموه أن يمن الله عليهم بالصحة والعافية، مؤكداً سموه خلال الاتصال توجيهه بتقديم العون والرعاية الطبية الكاملة للأسرة، سائلًا المولى القدير أن يحمي الجميع ويقيهم من هذا الوباء.

// انتهى //

22:35ت م

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تبوك 06 شعبان 1441 هـ الموافق 30 مارس 2020 م واسأجرى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك اتصالاً هاتفيًا بوالد الأسرة التي أظهرت الفحوصات الطبية إيجابية إصابة عدد منهم بفيروس كورونا واطمئن سموه خلال الاتصال على الحالة الصحية للمصابين، متمنياً سموه أن يمن الله عليهم بالصحة والعافية، مؤكداً سموه خلال الاتصال توجيهه بتقديم العون والرعاية الطبية الكاملة للأسرة، سائلًا المولى القدير أن يحمي الجميع ويقيهم من هذا الوباء.// انتهى //22:35ت م0211

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