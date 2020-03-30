السعودية اليوم / السديس: أمر خادم الحرمين الشريفين بالرعاية الطبية لجميع مرضى كورونا مجاناً يجسد الأبوة الحانية والإنسانية الحادبة



مكة المكرمة 06 شعبان 1441 هـ الموافق 30 مارس 2020 م واس

أشاد معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بالرعاية الطبية لجميع مرضى فيروس

وعدّ معاليه هذا الأمر تأكيداً جديداً للأبوة الحانية والإنسانية الحادبة لخادم الحرمين الشريفين - أيده الله - تجاه من يعيش على أرض الوطن، بصرف النظر عن أوضاعهم أو ظروفهم فحياة الإنسان غالية.

وقال: "إن أمر خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - يجسد معنى القيم الإسلامية والوسطية السمحاء مقتدياً بقوله تعالى: (وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا)، فحياة الإنسان ثمينة لدى هذه الدولة المباركة وذلك يصب في مصلحة الجميع، وهذا يدل على أن حياة الإنسان وصحته أهم من أي شيء".

وفي الختام دعا معاليه الله عز وجل لخادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - بأن ينعم عليه بدوام الصحة والعافية وأن يشفي المرضى ويرحم الموتى وأن يرفع هذا البلاء عن العباد وأن يديم نعمة الأمن والأمان على بلادنا وبلاد المسلمين.

// انتهى //

22:02ت م

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مكة المكرمة 06 شعبان 1441 هـ الموافق 30 مارس 2020 م واسأشاد معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بالرعاية الطبية لجميع مرضى فيروس كورونا المستجد (كوفيد١٩) للمواطنين والمقيمين ومخالفي أنظمة الإقامة.وعدّ معاليه هذا الأمر تأكيداً جديداً للأبوة الحانية والإنسانية الحادبة لخادم الحرمين الشريفين - أيده الله - تجاه من يعيش على أرض الوطن، بصرف النظر عن أوضاعهم أو ظروفهم فحياة الإنسان غالية.وقال: "إن أمر خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - يجسد معنى القيم الإسلامية والوسطية السمحاء مقتدياً بقوله تعالى: (وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا)، فحياة الإنسان ثمينة لدى هذه الدولة المباركة وذلك يصب في مصلحة الجميع، وهذا يدل على أن حياة الإنسان وصحته أهم من أي شيء".وفي الختام دعا معاليه الله عز وجل لخادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - بأن ينعم عليه بدوام الصحة والعافية وأن يشفي المرضى ويرحم الموتى وأن يرفع هذا البلاء عن العباد وأن يديم نعمة الأمن والأمان على بلادنا وبلاد المسلمين.// انتهى //22:02ت م0199

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