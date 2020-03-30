السعودية اليوم / الأردن تسجل 9 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 8 حالات



عمّان 06 شعبان 1441 هـ الموافق 30 مارس 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 9 حالات إصابة جديدة بفيروس

وكانت حالات الشفاء الجديدة بحسب وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر لـ 4 أشخاص من الجنسية الفرنسية، وشخص أرجنتيني الجنسية، وشخص عراقي الجنسية ، وشخصين أردنيين، في حين كانت حالات الإصابة لأشخاص مخالطين لمصابين.

إلى ذلك بدأت السلطات الأردنية اليوم تنفيذ المرحلة الأولى لخطة إخلاء المواطنين الأردنيين المحجور عليهم صحياً والعائدين إلى البلاد من الخارج، بعد انتهاء فترة الحجر الصحي الإلزامي والتي امتدت لنحو أسبوعين، وعددهم 3337 من أصل 3679.

وقال مدير عمليات خلية أزمة كورونا في الأردن العميد مازن الفراية، سيتم يوم غد الثلاثاء تنفيذ المرحلة الثانية للإخلاء حيث سيتم إخلاء 1148 شخصاً من حملة الجنسيات غير الأردنية

// انتهى//

21:56ت م

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عمّان 06 شعبان 1441 هـ الموافق 30 مارس 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 9 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ، ليرتفع العدد الإجمالي بالإصابات إلى 268 إصابة، شفي منها 24 حالة، وتوفي منها 5 حالات.وكانت حالات الشفاء الجديدة بحسب وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر لـ 4 أشخاص من الجنسية الفرنسية، وشخص أرجنتيني الجنسية، وشخص عراقي الجنسية ، وشخصين أردنيين، في حين كانت حالات الإصابة لأشخاص مخالطين لمصابين.إلى ذلك بدأت السلطات الأردنية اليوم تنفيذ المرحلة الأولى لخطة إخلاء المواطنين الأردنيين المحجور عليهم صحياً والعائدين إلى البلاد من الخارج، بعد انتهاء فترة الحجر الصحي الإلزامي والتي امتدت لنحو أسبوعين، وعددهم 3337 من أصل 3679.وقال مدير عمليات خلية أزمة كورونا في الأردن العميد مازن الفراية، سيتم يوم غد الثلاثاء تنفيذ المرحلة الثانية للإخلاء حيث سيتم إخلاء 1148 شخصاً من حملة الجنسيات غير الأردنية// انتهى//21:56ت م0197

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