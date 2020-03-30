السعودية | اللجنة الإشرافية العليا لاستراتيجية ديوان المظالم تستعرض عن بُعد نتائج الخطة الاحترازية للعمل القضائي

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برئاسة معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، عقدت اللجنة الإشرافية العليا لاستراتيجية ديوان المظالم 2020 اليوم , اجتماعها السادس لهذا العام عن بعد عبر تقنية الاتصال المرئي.

وتناول اللقاء مناقشة الخطة المُعدّة من فريق إدارة المخاطر، وتجليات الأوضاع الحالية، والإجراءات الاحترازية التي اتخذها الديوان في محاكمه وإداراته، وأبرز المراحل المنفذة والمنجزة من الخطط الوقائية، والتوصيات المستقبلية.

كما استعرض الاجتماع المخرجات النهائية لدراسة تعزيز الانتماء الوظيفي لمنسوبي ومنسوبات الديوان، والعائد المتحقق من تطويرها لبيئة العمل الداخلية، وتحسينها للأداء على نطاق الأعمال، ورفع كفاءة الكادر الوظيفي من خلال المبادرات التي أوصت بها الدراسة، بالإضافة إلى الآليات المقترحة للتنفيذ في هذا الجانب.

فيما تم بحث آخر التطورات والمستجدات في مشروع ترجمة أحكام ديوان المظالم، وما توصل إليه فريق العمل من إحصاء للأحكام المدرجة ضمن المشروع، ومدى ملاءمتها للنشر، والمعوقات وأهم النتائج المنجزة بالإضافة إلى مناقشة الرؤى والأفكار المطروحة حيال تطوير مشاركات الديوان في المعارض والمؤتمرات الدولية والمحلية، وما ستحمله في طياتها من فوائد تنعكس على الاستراتيجية المرسومة لتعزيز العلاقات التشاركية النوعية في مجال القضاء الإداري، وتعزيز الوعي لدى المستفيدين بخدمات الديوان. وتطرق الاجتماع في آخر محاوره إلى التقرير الخاص بتقدم الخطة الاستراتيجية، وما آلت إليه المبادرات والأعمال من إنجازٍ وتحقيق حسب الجدول الزمني المحدد.

