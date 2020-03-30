شكرا لقرائتكم خبر عن لتبقى : إلزم بيتك بستة لغات لتوعية المواطن والمقيم والان نبدء بالتفاصيل
وتجاوبت جهات عدة تمثل منظومة الطاقة في المملكة، وبدات بإطلاق الرسائل التوعوية من حساباتها الرسمية بعد اعتمادها من وزارة الصحة.
وإيماناً بدورها الوطني فقد واكبت "لتبقى صحتنا" الفيروس العالمي الذي صنفته منظمة الصحة العالمية بـ"جائحة 2020"، وستعمل على تجهيز المواد، ونشرها في حسابات "لتبقى"، وتوحيد الحسابات لكل من وزارة الطاقة، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة، وشركات: أرامكو، وسابك، والسعودية للكهرباء، وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، ومركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية، والشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة "ترشيد"، ومدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، حيث تقوم جميعها بدعم الرسائل.
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