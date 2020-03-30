شكرا لقرائتكم خبر عن مدير منظمة الصحة العالمية : قرار الملك سلمان يمثّل المعنى الحقيقي لـ "الصحة للجميع" والان نبدء بالتفاصيل

قدّم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدورس اثنوم شكره الجزيل لمقام خادم الحرمين الشريفين على قيادته لضمان حصول الجميع على الخدمات الصحية اللازمة لمكافحة كورونا ، مؤكداً بأن قرار الملك يمثّل المعنى الحقيقي لمقولة الصحة للجميع.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مدير منظمة الصحة العالمية : قرار الملك سلمان يمثّل المعنى الحقيقي لـ "الصحة للجميع" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.