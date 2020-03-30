شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة الشرقية: تطهير 14 ألف موقع بمشاركة 12 ألف عامل والان نبدء بالتفاصيل

أوضح المتحدث الرسمي باسم أمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان أن الأمانة استنفرت كل الجهود التطهير والتعقيم وايضا اتخذت كافة الاجراءات الاحترازية بكافة الامكان وبالتركيز على مراكز النفع العام والتسوق. وأضاف أن أمانة المنطقة الشرقية تقوم بالتعقيم والتطهير بصفة يومية حيث بلغ عدد الأماكن التي تم تطهيرها 14 ألف موقع شارك فيها 1700 الية ومعدة وهنالك اكثر من 12 ألف عامل يعمل في هذه المواقع بالتعقيم والتطهير والتنظيف.

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